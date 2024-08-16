استعدادا للضربة.. إسرائيل توجه رسالة لإيران من خلال سلاحها الجوي "فيديو"

وكالات

أجرت القوات الجوية للاحتلال الإسرائيلي مناورات مشتركة رفقة نظيرتها الأمريكية للتزود بالوقود.

وصرح جيش الاحتلال في بيان، أن التدريب يحاكي رحلة طويلة المدى في عمق أراضي العدو "إشارة إلى إيران"، مع إعادة التزود بالوقود في الجو عدة مرات خلال فترات زمنية قصيرة.

وشاركت فيها إحدى طائرات التزود بالوقود الإسرائيلية طراز "بوينغ 707" وعدة طائرات مقاتلة طراز F-35 I Adir وF-15.