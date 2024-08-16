بعد رفض نتنياهو مقترح أمريكا بشأن الصفقة.. بلينكن يزور إسرائيل السبت

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل غدا السبت.

وأضافت الخارجية، أن بلينكن سيواصل جهود إبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن "الأسرى" من خلال مقترح واشنطن.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إننا لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا أقرب مما كنا عليه قبل 3 أيام.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن إسرائيل تسلمت المقترح الأمريكي بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهو غير مقبول تماما بالنسبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد بيان مصري قطري أمريكي، اليوم الجمعة، بأنه على مدى الـ 48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من أمريكا ومصر وقطر في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الاسرى، مشيرا إلى أن المحادثات كانت جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية.

كما كشف البيان أن واشنطن قدمت بدعم من قطر ومصر لكلا الطرفين (إسرائيل وحركة حماس) اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 2735.

ويبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق، بحسب البيان المشترك للوسطاء.

كذلك قال البيان "ستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالأسرى".

وأعلن البيان أن "كبار المسؤولين من مصر وقطر وأمريكا سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة اليوم".

كما ذكر البيان بما قاله قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الأسرى، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".

وختم البيان الأمريكي المصري القطري المشترك بالقول "الآن أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".