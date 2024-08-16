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BBC

بايدن: لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة لكننا أقرب

07:33 م الجمعة 16 أغسطس 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إننا لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا أقرب مما كنا عليه قبل 3 أيام.

كان مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال إن مفاوضات الدوحة خطوة إيجابية لكن هناك الكثير من العمل يجب القيام به.

وأضاف كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منخرط شخصيا في جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، موضحا أن واشنطن تعتقد أننا قادرون على تحقيق اتفاق لكن ذلك سيتطلب بعض التنازلات الإضافية.

وتابع مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن التوصل إلى اتفاق سيتطلب من الجانبين الاستعداد للعمل معا وتوضيح التفاصيل النهائية المهمة للغاية.

وأكمل، أن ما حدث من عنف بإحدى قرى الضفة من قبل مستوطنين إسرائيليين مروع ويجب أن يتوقف لأنه يتناقض مع السلام: "نعتقد أن هناك حاجة للقيام بالمزيد من قبل الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف عنف المستوطنين"، مشيرا إلى أننا لا نستبعد اتخاذ أي إجراءات ضد عنف المستوطنين.

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