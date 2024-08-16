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BBC

حماس ترفض شروط إسرائيل الجديدة ضمن صفقة وقف إطلاق النار

07:14 م الجمعة 16 أغسطس 2024

كتائب القسام

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وكالات

علقت حركة حماس على الاتفاق المقترح، وقال مسؤول بالحركة "نرفض الشروط الجديدة التي وضعتها إسرائيل في الاتفاق المقترح بالدوحة".

وقالت الحركة إن ما بلغها اليوم، لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو الماضي وفق رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بذلك.

يذكر أنه في 31 مايو، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح إسرائيلي لهدنة في غزة، لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في تحقيق نتائج بسبب نقاط خلافية بين الطرفين.

يأتي ذلك بينما يتطلع مئات آلاف الفلسطينيين المحاصرين من قبل إسرائيل في القطاع المدمر إلى فسحة أمل ووقف للحرب المستمرة منذ 10 أشهر والتي حصدت أكثر من 40 ألف شهيدا.

حماس شروط إسرائيل صفقة الأسرى مفاوضات غزة
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