أكسيوس: من المتوقع أن يتصل بايدن بالرئيس السيسي وأمير قطر اليوم بشأن الصفقة

وكالات

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إنه من المتوقع أن يجري الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة محادثات هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إنه على مدى الـ ٤٨ ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤ وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥.

وتابع: يبنى هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

كما تابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: ستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالأسرى والمحتجزين.

وأكمل: سيجتمع كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم.

وذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير، ولقد حان الوقت لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".

واختتم: الآن أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية.