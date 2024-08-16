وزير خارجية لبنان: نعتمد على مصر في عملية إنهاء العدوان على غزة



وكالات

قال الدكتور عبدالله بوحبيب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن مصر ولبنان تجمعهما علاقة تاريخية وروابط ممتدة في المجالات كافة.

وأضاف "بوحبيب"، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، أن مصر فتحت أبوابها للبنانيين في الميادين كافة.. ولن ننسى مسارعتها إلى تقديم العون للبنان، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تقف إلى جانب لبنان، وتقدم الدعم اللازم له في ظل التصعيد الجاري بالمنطقة.

وأوضح أن لبنان يُعوّل ويعتمد على الجهود المصرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد الإقليمي، كما ثمّن المشاركة المصرية وجهود القاهرة في مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار بغزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى.

وطالب وزير الخارجية اللبناني، بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بشكل شامل للأطراف المعنية كافة، وليس لبنان فقط من أجل عودة الهدوء للجنوب، كما أكد تمسك لبنان بتمديد ولاية قوات يونيفيل عامًا إضافيًا، داعيًا مجلس الأمن لإقرار ذلك.

وتوجه وزير الخارجية المصري إلى لبنان، اليوم الجمعة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأكيد دعم مصر الكامل والثابت لسيادة واستقرار لبنان، مستعرضًا الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر لرفض أية انتهاكات للسيادة اللبنانية.