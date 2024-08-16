البنتاجون: أوستن بحث مع جالانت الخطر المتزايد للتصعيد من إيران وحزب الله

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت عدم الاستقرار الإقليمي والخطر المتزايد للتصعيد من إيران وحزب الله.

وأضافت وزارة الخارجية، أن أوستن أبلغ جالانت أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التخطيط للهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل.

كان فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن ما طرحه الرئيس جو بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبلته جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك اتفاق واسع على الخطوط العريضة لما حدده الرئيس بايدن في مايو وهناك فجوات تحتاج للمعالجة، موضحا أن واشنطن لا تريد وضع سقف زمني لمسار المفاوضات التي تجرى في الدوحة بشأن غزة.

وتابع باتيل: "نركز على محاولة التوصل إلى قرار يسمح بوقف القتال في غزة"، مشيرا إلى أن عدد المدنيين الشهداء بسبب النزاع في غزة محزن.

وأكمل: "لدينا أدوات لمحاسبة من نعتقد أنهم يساهمون في انعدام الأمن في الضفة الغربية".