يديعوت أحرونوت: الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعود من الدوحة مساء اليوم

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعود من الدوحة إلى تل أبيب مساء اليوم.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إسرائيل الأسبوع المقبل.

بدورها قالت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في الفريق المفاوض، شهدنا تقليصا كبيرا في الفجوات بين إسرائيل وحماس.