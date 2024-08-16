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حماس: إجبار أهالي غزة على النزوح إبادة جماعية

04:11 م الجمعة 16 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق إن "إجبار الاحتلال لسكان شمال خان يونس وشرق دير البلح على النزوح تعميق للإبادة والعقاب الجماعي".

وأشار عزت الرشق إلى أن "الاحتلال يستخدم النزوح سلاحًا في حربه ضد المدنيين العزل في محاولة لكسر إرادتهم".

وأضاف أن "قوات الاحتلال استهدفت هذه "المناطق الآمنة" مرات عديدة، وارتكبت فيها أبشع المجازر بحق الأبرياء".

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تمهيد الأرضية لمجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني"، مضيفًا "نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن جرائم الاحتلال هذه".


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "يلقي منشورات على أحياء شمال خان يونس و شرقي دير البلح بقطاع غزة، يدعو خلالها السكان إلى المغادرة استعدادًا للقيام بعمليات عسكرية في القطاع".


وحذر جيش الاحتلال أن "البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرًا"، زاعمًا أنه "يتم تحذير السكان بشكل مسبق لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وإبعادهم عن منطقة القتال".



جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس غزة
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