رويترز: زلزال بقوة 5.16 يهز المنطقة بين الأردن وسوريا

وكالات

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر مدينة حماة السورية قبل قليل.

ووفق وكالة "رويترز" البريطانية، فإن مركز الزلزال يقع بين الأردن وسوريا.

وأوضحت مدير المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بيروت وساحل جبل لبنان مركزها سوريا وهي بقوة 4 درجات.

وقال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن توقيت الزلزال كان عند الساعة 1.15 بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت عمان.

وفي ساعة متأخرة من مساء الإثنين الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة الأردن وسوريا، شعر به السكان في كلا البلدين وفي لبنان.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 5.46 درجة، لكنه خفضها بعد دقائق.

وشعر السكان في أنحاء سوريا بالزلزال، وقال أشخاص في مدينة أعزاز شمال البلاد، إن الهزة الأرضية أعادت إليهم ذكريات الزلزال المميت الذي وقع العام الماضي، وأودى بحياة الآلاف في شمال سوريا وتركيا المجاورة.