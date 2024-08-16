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BBC

"يطالبهم بالمغادرة".. جيش الاحتلال يلقي منشورات على سكان مناطق "إنسانية" في غزة

02:07 م الجمعة 16 أغسطس 2024

جيش الاحتلال يلقي منشورات أرشيفية

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "يلقي منشورات على أحياء شمال خان يونس و شرقي دير البلح بقطاع غزة، يدعو خلالها السكان إلى المغادرة استعدادًا للقيام بعمليات عسكرية في القطاع".

وحذر جيش الاحتلال من أن "البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرًا"، مضيفًا أنه "يتم تحذير السكان بشكل مسبق لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وإبعادهم عن منطقة القتال".

وخلال قصف إسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة استشهد فلسطيني يعمل ضمن طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"،.

و قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، تعليقًا على استشهاد الفلسطيني العامل في الوكالة، إن "العالم يشهد لحظة صعبة للغاية، بعد مقتل 40 ألف شخص في غضون 10 أشهر فقط في قطاع غزة".

وأشار لازاريني، إلى أن من بين الشهداء أكثر من 200 عضو من فريق الأونروا، وأكثر من 100 صحفي، وعدد كبير جدًا من العاملين في مجال الصحة.

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