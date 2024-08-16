العراق:مقتل وإصابة نحو 72 إيرانيًا عائدين من إحياء أربعينية الحسين في كربلاء

بغداد- (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، بأن شخصين لقوا حتفهما وأصيب 72 إيرانيا آخرين بجروح في حادثين مروريين منفصلين في العراق شاركوا في إحياء أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء/120 كم جنوبي بغداد/.

وأوضحت المصادر أن حافلة كبيرة كانت تقل زوارا إيرانيين في طريق عودتهم إلى بلادهم إصطدمت مع شاحنة عراقية لنقل الوقود على طريق المرور السريع بالقرب من محافظة الديوانية، أدت وفاة سائق الحافلة عراقي الجنسية وزائر إيراني وإصابة 61 آخرين بعضهم في حالة حرجة وجميعهم من إيران.

وذكرت المصادر أن الزوار الإيرانيين كانوا في طريق العودة إلى إيران عبر منفذ الشلامجه الحدودي بين البلدين.

وفي حادث منفصل أصيب 11 زائرا إيرانيا في طريقهم إلى العراق عبر منفذ المنذرية الحدودي بين العراق وإيران في محافظة ديالى شرقي بغداد تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وكان العراق قد شهد خلال الأيام الماضية حوادث مرورية تعرض لها زوار إيرانيون دخلوا العراق لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين أوقعت عددا من الإصابات والضحايا.

وتعج محافظات كربلاء والنجف ومدينة سامراء وحي الكاظمية ببغداد بمئات الاف من الزوار الإيرانيين الذين دخلوا البلاد عبر المنافذ الحدودية والمطارات للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين التي ستبلغ ذروتها الأسبوع المقبل في محافظة كربلاء.

وكانت السلطات العراقية قد جهزت مئات الحافلات الحكومية فضلا عن الحافلات الخاصة لتسهيل نقل الزوار الإيرانيين إلى المراقد المقدسة العراقية والعودة إلى بلادهم.