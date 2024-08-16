معاريف: نتنياهو قرر إقالة جالانت

وكالات



كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت بعدما وصل التوتر بينهما إلى نقطة الغليان، حسب وصف الصحيفة.

وكان استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن %47 من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت مقابل 27% يؤيدون ذلك.

ولفت استطلاع الرأي إلى أن %57 يعتقدون أن إسرائيل قادرة على التعامل مع هجوم من جبهات متعددة فقط بمساعدة واشنطن.

وأكد أن %40 من الإسرائيليين يقولون إن نتنياهو هو المفضل لرئاسة الحكومة مقابل 39% لصالح غانتس.





