إصابة خمسة أشخاص بينهم شرطيان جراء انفجار في شمال باكستان

بيشاور (باكستان)- (د ب أ)

أصيب خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من أفراد الشرطة، جراء انفجار وقع على طريق وارساك في منطقة بير بالا في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، حسبما أفادت الشرطة المحلية لقناة (جيو نيوز) الباكستانية.

وأفادت الشرطة، بأن الانفجار كان يستهدف سيارة للشرطة.

وقال رئيس شرطة طريق وارساك أرشد خان، إن سيارة الشرطة تضررت جراء الانفجار الذي تم تنفيذه بالتحكم فيه عن بعد.

وأضاف "تم زرع المتفجرات داخل كتلة إسمنتية"، مضيفا أن "المتفجرات المستخدمة في الانفجار الذي تم التحكم فيه عن بعد تزن خمسة كيلوجرامات".

وتم نقل الأشخاص الذين أصيبوا في الانفجار إلى المستشفى، حسبما أفاد مسؤولو الإنقاذ لـ(جيو نيوز).

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير غير أنه من المعروف أن حركة طالبان باكستان تنفذ هجمات تستهدف قوات الأمن .

جدير بالذكر أن حركة طالبان الباكستانية قتلت نحو 80 ألف باكستاني خلال عقود من أعمال العنف.





