غارة إسرائيلية تستهدف بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

شن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة غارة جوية استهدفت بلدة " كفركلا" في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم على بلدة "كفركلا" الجنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم، أطراف بلدات "رامية" و"بيت ليف" و"القوزح" في جنوب لبنان.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ليل أمس وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حركة حماس على بلدات جنوب إسرائيل، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.