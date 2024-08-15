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حماس: ناقشنا إجراءات إنهاء الحرب وتبادل الأسرى لكن نتنياهو تراجع

11:50 م الخميس 15 أغسطس 2024

حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه تم مناقشة إجراءات إنهاء الحرب وتبادل الأسرى لكن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع.

وأضافت حماس، أن أي اتفاق يجب أن يحقق وقفا شاملا للنار وانسحابا إسرائيليا كاملا من غزة، موضحة أن إسرائيل هي العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار.

وتابعت حركة المقاومة الإسلامية، أن أي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على تنفيذ مقترح مايو، مشيرة إلى أنها وافقت على ورقة بايدن وإسرائيل هي التي خربت المفاوضات.

وأكملت حماس، أن إسرائيل تريد إعادة المفاوضات للمربع الأول، مشيرة إلى أن عرقلة المفاوضات على عاتق نتنياهو وليس المقاومة قائلة: "قدمنا مرونة عالية خلال المفاوضات".

وأوضحت حماس، أن نتنياهو وضع شروطا جديدة ويريد البقاء في فيلادلفيا نتساريم.

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