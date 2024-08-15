غارة أمريكية بريطانية على مديرية الصليف شمالي الحديدة في اليمن

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، بأن المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنتا غارة على مديرية الصليف شمالي الحديدة.

كان زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، قال إن الرد على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الحديدة آت والمساعي الأمريكية لاحتوائه فاشلة.

وأضاف زعيم جماعة أنصار الله، أن الرد على الاحتلال هو قرار استراتيجي وضرورة فعلية لردع الاحتلال على ارتكاب الجرائم.

وتابع، أن مسألة تأخير الرد هو في سياق عملي ليكون الرد موجعا له، مشيرا إلى أنه في جبهة اليمن نفذت عمليات ضد السفن هذا الأسبوع بـ15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة.