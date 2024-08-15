أول تعليق من حماس على مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار

وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، إن حماس تنظر إلى المفاوضات الجارية في الدوحة بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من منظور استراتيجي يهدف لإنهاء العدوان على غزة.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة، أن حماس ترى أن أي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على خطة واضحة لتنفيذ ما تم التوافق عليه مسبقا، موضحا أن العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة هو استمرار المراوغة الإسرائيلية.

وتابع حسام بدران، أن أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شامل وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار إلى جانب صفقة تبادل أسرى.