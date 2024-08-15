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BBC

أول تعليق من حماس على مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار

10:58 م الخميس 15 أغسطس 2024

حسام بدران

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وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، إن حماس تنظر إلى المفاوضات الجارية في الدوحة بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من منظور استراتيجي يهدف لإنهاء العدوان على غزة.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة، أن حماس ترى أن أي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على خطة واضحة لتنفيذ ما تم التوافق عليه مسبقا، موضحا أن العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة هو استمرار المراوغة الإسرائيلية.

وتابع حسام بدران، أن أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شامل وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار إلى جانب صفقة تبادل أسرى.

حسام بدران حماس مفاوضات الدوحة وقف إطلاق النار تبادل الأسرى إنهاء العدوان على غزة
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