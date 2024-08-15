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مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية بالضفة ويشعلون النار بمنازلها (فيديو)

10:46 م الخميس 15 أغسطس 2024

مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية بالضفة ويشعلون النا

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وكالات

هاجم عشرات المستوطنين قرية جيت بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وأشعلوا النيران في عدد من المنازل والسيارة في القرية.

ونقلت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن نحو 50 مستوطنًا إسرائيليا هاجموا قرية جيت في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وأشعلوا النيران بمنازل القرية وسيارات الفلسطينيين وأطلقوا النار المواطنين في القرية ما أدى إلى استشهاد شاب يبلغ من العمر 23 عامًا.

بعد نشر صور الهجوم في قرية شمال الضفة الغربية، هاجم رئيس حزب العمل يائير جولان، الواقعة وقال وفقا للصحيفة العبرية: "الإرهاب اليهودي المسياني مصمم على إشعال الأرض وفرض حملة إقليمية صعبة وغير ضرورية على إسرائيل".

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