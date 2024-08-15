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إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 44 مصريا بسواحل اليونان

10:25 م الخميس 15 أغسطس 2024

هجرة غير شرعية - أرشيفية

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وكالات

أعلنت السلطات اليونانية إنقاذ قارب هجرة على متنه أكثر من 50 شابًا أغلبهم من المصريين.

ونشرت وسائل إعلام يونانية أمس الأربعاء، أن قارب هجرة على متنه العشرات تم إنقاذه على سواحل اليونان، بعدما تلقت قوات خفر السواحل استغاثة من أفراد القارب الذي كان على وشك الغرق.

ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية، فإن القارب كان على متنه 52 شخصًا، من بينهم 44 مصريا ونحو 8 سودانيا، من بين هؤلاء نحو 8 من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

وفي يونيو من العام الماضي، غرق مركب هجرة كان يقل على متنه نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، أغلبهم من المصريين الذين نجا منهم 42 مواطنًا مصريًا. وقد تم احتجاز 8 مصريين منهم بتهمة التسبب في حادث الغرق والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، لكن تم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة كالاماتا اليونانية.

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