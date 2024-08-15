الأمم المتحدة: العالم دخل مرحلة مظلمة مع تجاوز شهداء غزة 40 ألفا

وكالات

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إن تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في حرب قطاع غزة المتواصلة منذ 10 أشهر الـ40 ألفا يشكل مرحلة مظلمة للعالم أجمع.

وأضاف تورك، في بيان له "بالمعدل استشهد نحو 130 شخصا يوميا في غزة خلال الأشهر الـ10 الأخيرة، موضحا أن حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة على يد الجيش الإسرائيلي صادم للغاية.

واعتبر مفوض الأمم المتحدة أن "العالم أجمع اليوم يدخل مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف شهيد فلسطيني"، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال".