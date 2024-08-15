زيلينسكي يعلن السيطرة بالكامل على مدينة سودجا في منطقة كورسك الروسية

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة سودجا في منطقة كورسك الروسية.

وكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس على «تلجرام»، أن قائد الجيش أولكسندر سيرسكي أفاد عن استكمال تحرير مدينة سودجا من أيدي العسكريين الروس، في أكبر انتصار للقوات الأوكرانية منذ بدء هجومها في المنطقة الحدودية في السادس من أغسطس.

كان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أعلن اليوم الخميس، إقامة إدارة عسكرية في منطقة كورسك الروسية، حيث تشنّ قواته هجوماً غير مسبوق منذ السادس من أغسطس.