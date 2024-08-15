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BBC

إعلام عبري: جهات أمنية تخير نتنياهو بين صفقة الأسرى أو حرب إقليمية

09:03 م الخميس 15 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن جهات أمنية نقلت رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن الاختيار هو بين صفقة "الأسرى" أو حرب إقليمية.

وأضافت القناة العبرية، أن هناك تقديرات إسرائيلية أن حزب الله مصمم على مهاجمة إسرائيل ولن ينتظر إيران.

كان فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن ما طرحه الرئيس جو بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبلته جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك اتفاق واسع على الخطوط العريضة لما حدده الرئيس بايدن في مايو وهناك فجوات تحتاج للمعالجة، موضحا أن واشنطن لا تريد وضع سقف زمني لمسار المفاوضات التي تجرى في الدوحة بشأن غزة.

وتابع باتيل: "نركز على محاولة التوصل إلى قرار يسمح بوقف القتال في غزة"، مشيرا إلى أن عدد المدنيين الشهداء بسبب النزاع في غزة محزن.

وأكمل: "لدينا أدوات لمحاسبة من نعتقد أنهم يساهمون في انعدام الأمن في الضفة الغربية".

بنيامين نتنياهو صفقة الأسرى أو حرب إقليمية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني طوفان الأقصى
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