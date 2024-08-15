أول تعليق من جيش الاحتلال على نشر القسام بيانات عن الأسرى

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بيانات عن الأسرى حرب نفسية تستهدف زرع الخوف بين الإسرائيليين.

وأضاف المتحدث، أننا "لا نستطيع أن نؤكد التقارير التي تتحدث عن إصابة أسيرين، وما يُنشر يسبب إرهابًا نفسيًا"، موضحا أن تل أبيب تركز على تدمير البنية التحتية للقسام.

وتابع: "نحن في حالة تأهب على صعيد الدفاع والهجوم ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".