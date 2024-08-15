إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية: لا نريد وضع سقف زمني لمسار مفاوضات الدوحة

07:31 م الخميس 15 أغسطس 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن ما طرحه الرئيس جو بايدن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبلته جميع الأطراف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك اتفاق واسع على الخطوط العريضة لما حدده الرئيس بايدن في مايو وهناك فجوات تحتاج للمعالجة، موضحا أن واشنطن لا تريد وضع سقف زمني لمسار المفاوضات التي تجرى في الدوحة بشأن غزة.

وتابع باتيل: "نركز على محاولة التوصل إلى قرار يسمح بوقف القتال في غزة"، مشيرا إلى أن عدد المدنيين الشهداء بسبب النزاع في غزة محزن.

وأكمل: "لدينا أدوات لمحاسبة من نعتقد أنهم يساهمون في انعدام الأمن في الضفة الغربية".

وزارة الخارجية الأمريكية مسار مفاوضات الدوحة وقف إطلاق النار في غزة مفاوضات في الدوحة بشأن غزة النزاع في غزة محزن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بمناسبة الأربعين.. كشف حساب أزمة وفاة أحمد رفعت من البداية إلى اليوم (صور وفيديو)
* الدولار يتراجع تحت الـ 49 جنيها في تعاملات البنوك اليوم.. فما الأسباب؟
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة