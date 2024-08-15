الأردن يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات رادعة ضد إسرائيل

وكالات

دعا الأردن، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة ضد إسرائيل على خلفية استمرار عدوانها على قطاع غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية المملكة أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وذكر البيان أن الصفدي، أكد على "ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية رادعة ضد استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ما يدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية".