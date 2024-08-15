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رئيس البرلمان التركي: رفع قضية ضد إسرائيل أمام العدل الدولية يفتح مرحلة جديدة للقضية الفلسطينية

06:03 م الخميس 15 أغسطس 2024

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش

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(وكالات)

قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، اليوم الخميس، إنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف رئيس البرلمان التركي، خلال كلمته التي حضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام البرلمان التركي، إن رفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية سيؤدي إلى فتح مرحلة جديدة للقضية الفلسطينية.

وأفاد رئيس البرلمان التركي، أن فلسطين وقطاع غزة ليستا بعيدتين بالنسبة لأنقرة، مؤكدًا على أنهما ميراث يجب الحفاظ عليه.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش قضية ضد إسرائيل محكمة العدل الدولية جرائم الإبادة الجماعية
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