تل أبيب تطالب الإسرائيليين في الدول المجاورة لإيران بتوخي الحذر

(وكالات)

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الإسرائيليين تطالب الإسرائيليين المقيمين في الدول المجاورة لإيران بما فيها تركيا وأذربيجان وأرمينيا بتوخي الحذر.

ويأتي ذلك في إطار استعداد تل أبيب لضربة إيرانية محتملة وسط توعد الأخيرة بالانتقام لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس على أراضيها.

ولم تعلن إسرائيل حتى اللحظة مسؤوليتها عن عملية اغتيال هنية داخل دار ضيافة تابعة للحرس الثوري في طهران.