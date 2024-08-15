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BBC

تل أبيب تطالب الإسرائيليين في الدول المجاورة لإيران بتوخي الحذر

05:50 م الخميس 15 أغسطس 2024

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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(وكالات)

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الإسرائيليين تطالب الإسرائيليين المقيمين في الدول المجاورة لإيران بما فيها تركيا وأذربيجان وأرمينيا بتوخي الحذر.

ويأتي ذلك في إطار استعداد تل أبيب لضربة إيرانية محتملة وسط توعد الأخيرة بالانتقام لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس على أراضيها.

ولم تعلن إسرائيل حتى اللحظة مسؤوليتها عن عملية اغتيال هنية داخل دار ضيافة تابعة للحرس الثوري في طهران.

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