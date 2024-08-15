العفو الدولية تحث ألمانيا على مواصلة استقبال اللاجئين الأفغان

برلين - (د ب أ)

دعت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن ألمانيا اليوم الخميس، لمواصلة استقبال اللاجئين من أفغانستان، وسط مخاوف من إيقاف المبادرة الحكومية التي تقود تلك الجهود لأسباب مالية.

وقالت تيريزا بيرجمان، الخبيرة في شؤون آسيا لدى المنظمة: "كان برنامج الإيواء الفيدرالي لأفغانستان بمثابة بارقة أمل، ولكن إذا اعتمدنا على وزيرة الداخلية نانسي فيزر، فلن يتم تمويل البرنامج بعد العام المقبل.. هذا أمر مخجل".

وسوف يتم استقبال نحو 3100 أفغاني الذين تم قبول طلباتهم عبر المبادرة، ولكن مستقبلها غير واضح.

ووصفت مفوضة حقوق الإنسان الألمانية لويزا أمستبيرج المبادرة بأنها "آلية مهمة" لحماية الأفغان، مضيفة أنه "من الضروري" مواصلتها بالوضع في الاعتبار الوضع الصعب في أفغانستان.

وتحدثت العفو الدولية عن انتهاكات جارية لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في أفغانستان منذ عادت طالبان للسلطة في 2021، والنساء والفتيات هن أكثر المتضررين.

وواجه النشطاء والصحفيون الاعتقال والتعذيب والاختفاء واضطر الكثير منهم للفرار من البلاد.

كانت منظمات إغاثة دولية قد أفادت في بيان مشترك صادر أول أمس الثلاثاء أن ما يقدر بنحو 23.7 مليون شخص في أفغانستان بحاجة إلى المساعدة، من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 40 مليون نسمة.

وحتى الآن، تم جمع 25% فقط من إجمالي 3.06 مليار دولار المطلوبة لدعمهم هذا العام.

وأفاد البيان بأن أكثر من 6.3 مليون شخص نازحون داخليا في أفغانستان، في الوقت الذي تضاعفت فيه البطالة خلال العام الماضي.