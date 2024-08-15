جيش الاحتلال: الصورة التي نشرتها القسام هي لأسير أُعيدت جثته في نوفمبر الماضي

(وكالات)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الصورة التي نشرتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، وقالت إنها لأسير إسرائيلي قتله حارسه داخل غزة، هي لأسير إسرائيلي أُعيدت جثته إلى إسرائيل.



وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن "الصورة التي نشرتها حماس هي لأسير قتل وأعيدت جثته في نوفمبر الماضي".

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد قال في وقت سابق اليوم، إن التحقيق الذي أُجري بشأن مقتل أسير إسرائيلي على يد حارسه، كشف أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه.