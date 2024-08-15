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الرئيس الفلسطيني: نتعرض لظلم تاريخي وجرائم حرب وإبادة جماعية في ظل غياب العدالة الدولية

04:43 م الخميس 15 أغسطس 2024

محمود عباس

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تركيا - (أ ش أ)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس أن الشعب الفلسطيني يتعرض لظلم تاريخي ويرتكب بحقه مجازر وجرائم حرب وإبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي أدانتها كافة المحاكم والمحافل الدولية.

وقال عباس - في كلمته أمام البرلمان التركي وبحضور الرئيس التركي- :"جئتكم من أرض فلسطين المباركة أرض الرباط من بيت المقدس وأكنافه، أحمل إليكم آلام وآمال الشعب الفلسطيني الذي يعيش الألم الكبير والنكبة المتواصلة منذ عام 1948 ويواجه جرائم الاحتلال وغياب العدالة الدولية، متمسكا بأرضه ووطنه ومقدساته وحقوقه الوطنية الثابتة ومؤمنا فى الوقت ذاته بأن الله سوف يكلل نضاله الوطني بالنصر والحرية وسيدفع عن شعبه الغمة التي طالت".

ودعا الرئيس الفلسطيني بالرحمة لأرواح عشرات آلاف الشهداء الذين ارتقوا إلى بارئهم بسبب العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها على الشعب الفلسطيني فى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والتي كان آخرها الجريمة بحق الشهيد إسماعيل هنية، داعيا إلى قراءة الفاتحة على روحه وعلى أرواح شهداء فلسطين الأبرار.

وقدم عباس التحية للشعب التركي الذي اجتمع تحت قبة هذا البرلمان لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعا عن قضيته العادلة التي يثق أنها تمثل جل اهتمامه ونقاشاته فى هذا المجلس لتضميد جراح الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظلم تاريخي ويرتكب بحقه مجازر وجرائم حرب وإبادة جماعية أدانتها المحاكم والمحافل الدولية كافة.

هذا المحتوى من

Asha
محمود عباس تركيا فلسطين الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي
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