إعلان

BBC

بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تصل إلى بنجلاديش الأسبوع المقبل

04:33 م الخميس 15 أغسطس 2024

بنجلاديش

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

دكا - (د ب أ)

أعلنت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في بنجلاديش، جوين لويس، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تصل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى دكا الأسبوع المقبل، للتحقيق في الفظائع المزعومة التي ارتكبت خلال الاحتجاجات العنيفة والتي أطاحت بالحكومة بقيادة الشيخة حسينة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت لويس، بعد اجتماع مع توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة في دكا، إن الأمم المتحدة تعمل على وضع نماذج عمل واختصاصات البعثة.

وأضافت لويس، للصحفيين، إن "البعثة ستعمل بشكل مستقل".

وقال حسين، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماعه مع منسقة الأمم المتحدة، إن الحكومة ستقدم كل المساعدات الممكنة للأمم المتحدة لجعل التحقيق موثوقا ونزيها.

بنجلاديش الأمم المتحدة جوين لويس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد إعلان أبو عبيدة مقتله اليوم.. الاحتلال: الأسير قُتل وتمت إعادة جثته في نوفمبر

إعلان

إعلان

* الدولار يتراجع تحت الـ 49 جنيها في تعاملات البنوك اليوم.. فما الأسباب؟
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة