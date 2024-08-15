بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تصل إلى بنجلاديش الأسبوع المقبل

دكا - (د ب أ)

أعلنت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في بنجلاديش، جوين لويس، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تصل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى دكا الأسبوع المقبل، للتحقيق في الفظائع المزعومة التي ارتكبت خلال الاحتجاجات العنيفة والتي أطاحت بالحكومة بقيادة الشيخة حسينة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت لويس، بعد اجتماع مع توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة في دكا، إن الأمم المتحدة تعمل على وضع نماذج عمل واختصاصات البعثة.

وأضافت لويس، للصحفيين، إن "البعثة ستعمل بشكل مستقل".

وقال حسين، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماعه مع منسقة الأمم المتحدة، إن الحكومة ستقدم كل المساعدات الممكنة للأمم المتحدة لجعل التحقيق موثوقا ونزيها.