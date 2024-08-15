استطلاع: غالبية الألمان غير راضين عن أداء الحكومة والمستشار شولتس

برلين - (د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، أن غالبية الألمان غير راضين عن أداء الحكومة والمستشار أولاف شولتس.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل الناخبين المؤهلين، أن 62% منهم قالوا إن أداء الائتلاف الحكومي المنتمي إلى تيار يسار الوسط اليساري، سيء.

وفي الوقت نفسه، أعرب 58% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أداء المستشار مشيرين إلى افتقاره إلى القيادة، وأفاد حوالي 76% في الاستطلاع التمثيلي بأن شولتس لم يظهر أي قيادة في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن الحكومة الائتلافية في ألمانيا التي تتكون من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تعاني من تراجع مستوى تأييدها في استطلاعات الرأي.

وكانت الحكومة الائتلافية في ألمانيا تصدرت عناوين الصحف مؤخرا بسبب تجدد الخلاف داخلها حول موازنة العام المقبل التي أعدها وزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف)، ووجد الاستطلاع أن 35% من المشاركين يرون أن الحزب الديمقراطي الحر هو سبب النزاع.

ومع ذلك، ألقت نسبة مماثلة من المشاركين باللوم في ذلك على أحزاب الائتلاف الثلاثة على حد سواء، وعلى الرغم من الخلاف، يعتقد 74% من المشاركين في الاستطلاع أن الائتلاف سيستمر حتى الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في خريف عام 2025.

وقامت مجموعة "فالن" الانتخابات البحثية في مانهايم بإجراء هذا الاستطلاع هاتفيا وعبر الإنترنت في الفترة بين 12 و14 أغسطس الجاري، وشمل 1334 شخصا.