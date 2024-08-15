الرئيس الفلسطيني أمام البرلمان التركي: مخططات التهجير الإسرائيلي لن تنجح

(وكالات)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية لن تترك أرض فلسطين مهما بلغت التضحيات ورغم محاولات إسرائيل المستمرة من أجل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام البرلمان التركي حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان، أن مخطط التهجير الإسرائيلي لن ينجح، مشيدًا بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير الإسرائيلية.

واتهم عباس، الاحتلال إسرائيل بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفاد الرئيس الفلسطيني، أن هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة التي تشنها هو "اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم"، مؤكدًا أن قطاع غزة لن يكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية.