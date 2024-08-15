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حزب الله عن زيارة المبعوث الأمريكي للبنان: استعراضية لم تقدم أي حل

03:47 م الخميس 15 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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(وكالات)

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الخميس، إن زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى لبنان استعراضية ولم تقدم أي مقترحات أميركية محددة لتهدئة التوترات.

وأفاد نائب الأمين العام لحزب الله، أن الإدارة الأمريكية، ترغب في الظهور على أنها تتحرك لكن في الفراغ، قائلًا إن واشنطن لم تقدم أي مشروع حتى الآن لخفض التصعيدات.

وصرح نعيم قاسم، أن قرار الرد على إسرائيل عقب اغتيال القيادي فؤاد شكر تم اتخاذه، مؤكدًا أن الرد على تل أبيب سيتم خلال الفترة القادمة.

ووصل آموس إلى لبنان أمس الأربعاء ضمن جولته في المنطقة والتي ضمت إسرائيل أيضًا من أجل بحث كيفية خفض التوترات بين إسرائيل ولبنان ومنع توسع الصراع إلى حرب إقليمية موسعة.

حزب الله اللبناني لبنان نعيم قاسم آموس هوكستين
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