الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام الحوثيين لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن

بلجيكا - (أ ش أ)

أدان الاتحاد الأوروبي، اقتحام الحوثيين لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مدينة صنعاء باليمن.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس - أن اقتحام الحوثيين لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء تصعيد آخر عقب موجة الاعتقالات من جانب الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير حكومية الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية في اليمن منذ أكثر من شهرين.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بشكل كامل دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك للحوثيين لاحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة وإعادة المقرات والمعدات المصادرة.

وشدد الاتحاد على أهمية الحفاظ على قدرة تواجد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الأرض لمراقبة حقوق الإنسان ورفع التقارير بشأنها في اليمن ووصفه بأنه "أمر بالغ الأهمية".