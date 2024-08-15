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"وحشيتكم باتت خطرًا على أسراكم".. القسام تنشر صور الأسير الإسرائيلي المقتول على يد أحد مجنديها

02:52 م الخميس 15 أغسطس 2024

كتائب القسام

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(وكالات)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، صور الأسير الإسرائيلي الذي قُتل على يد أحد حراسه داخل قطاع غزة.

وعلقت القسام، على صور الأسير القتيل قائلة "وحشيتكم باتت خطرًا داهمًا على أسراكم".. وأضافت القسام "الوقت ينفد".

وفي وقت سابق اليوم قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن المجند المكلف بحراسة أحد الأسرى الإسرائيليين، قتله بعد تلقي أنباء استشهاد طفليه.

وأضاف أبو عبيدة، أن المجند تصرف بشكل مخالف للتعليمات، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل أخلاق المقاومة في التعامل مع الأسرى.

وحمل أبو عبيدة، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية ما يتعرض له الأسرى من معاناة داخل قطاع غزة.

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كتائب القسام الأسير الإسرائيلي حركة حماس طوفان الأقصى
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