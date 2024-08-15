الألمانية: حماس لن تتفاوض على أي شروط جديدة لوقف إطلاق النار

بيروت - (د ب أ)

صرح مصدر من حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن الحركة لن تتفاوض على أي شروط جديدة لوقف إطلاق النار أو الإفراج عن الأسرى.

وأضاف المصدر أن المفاوضات الجديدة التي تنطلق في قطر اليوم الخميس، يجب أن تركز فقط على تنفيذ الخطة المقدمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت حماس للوسطاء أنها "لن تقبل مزيدا من التلاعب" من جانب إسرائيل.

ونظرا لعدم وجود مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، تتولى قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة.

وتُعتبر محادثات الخميس لحظة محورية في محاولة تأمين وقف إطلاق النار وتسهيل تبادل الأسرى في الصراع في غزة.