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قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية

12:45 م الخميس 15 أغسطس 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - ( د ب أ )

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طالبة وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات، رام الله، وطولكرم، وبيت لحم، ونابلس، والقدس.

وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف ومئة مواطن من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين
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