الجامعة العربية تؤكد ضرورة تناغم التحركات العربية والإفريقية والدولية لتحقيق السلام في السودان

مصر - (أ ش أ)

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجدداً تمسكها بثوابت الموقف العربي إزاء ما يجري في السودان وبضرورة تناغم التحركات العربية والإفريقية والدولية تحقيقاً للسلام في السودان في إطار من الاحترام الكامل لأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس أنها تتابع بكل اهتمام الجهود والمبادرات الجارية لوقف الحرب الدائرة في السودان وآخرها استئناف مباحثات جدة لوقف إطلاق النار في جنيف أمس، وذلك في إطار التكليف الصادر لها من مجلس جامعة الدول العربية على مختلف المستويات.

واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن دعوتها - التي لم تصل حتى الآن - للمشاركة في الجهد المطلق في جنيف هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو 2024، والذي أكدت فقرته الثامنة على " التواصل المنسق مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام في السودان"، وبما يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة لقضايا السلام والأمن في السودان باعتباره دولة عربية هامة وجسرا للتواصل العربي- الإفريقي.