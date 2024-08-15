إعلان

BBC

روسيا: إحباط هجوم إرهابي لأنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في تيومين

11:45 ص الخميس 15 أغسطس 2024

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

روسيا - (أ ش أ)

أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط هجوم إرهابي كان يستعد لتنفيذه اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي"، حيث خططا لتفجير عبوة ناسفة في منشأة لهيئات الشؤون الداخلية في توبولسك، في مقاطعة تيومين الروسية.
وجاء في تقرير نشره مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ونقله موقع روسيا اليوم، اليوم الخميس أنه تم العثور على عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، وتم تدميرهم على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات، وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد التحضير لهجوم إرهابي.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن قيامه باعتقال رجلين في مقاطعة تيومين الروسية، بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.

هذا المحتوى من

Asha
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي روسيا تيومين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مظاهرات في الهند احتجاجًا على اغتصاب وقتل طبيبة

إعلان

إعلان

* سعر الدولار يهبط لأقل من 49 جنيها للشراء في بنوك اليوم الخميس
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة