روسيا: إحباط هجوم إرهابي لأنصار "أيديولوجية القتل الجماعي" في تيومين

روسيا - (أ ش أ)

أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط هجوم إرهابي كان يستعد لتنفيذه اثنان من أنصار "أيديولوجية القتل الجماعي"، حيث خططا لتفجير عبوة ناسفة في منشأة لهيئات الشؤون الداخلية في توبولسك، في مقاطعة تيومين الروسية.

وجاء في تقرير نشره مركز العمليات المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ونقله موقع روسيا اليوم، اليوم الخميس أنه تم العثور على عبوتين حارقتين محليتي الصنع وعبوة ناسفة، وتم تدميرهم على الفور من قبل متخصصين في المتفجرات، وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مواد التحضير لهجوم إرهابي.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن قيامه باعتقال رجلين في مقاطعة تيومين الروسية، بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.