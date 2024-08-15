استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس

غزة - ( د ب أ )

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي على حي الصبرة في مدينة غزة، وبلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) بـ "استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بحي الصبرة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه المجمع الإسلامي في الحي".

وأشارت إلى أن "آليات الاحتلال توغلت بشكل محدود جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتحديدا في أرض البرعصي ومحيط مصنع ستار وشارع السكة انطلاقاً من موقع تمركز الاحتلال في منطقة مفرق الشهداء المعروف بمحور (نتساريم) جنوب المدينة، وسط قصف الطيران الحربي وإطلاق قذائف مدفعية صوب الحي".

وأضافت أن "ثلاثة مواطنين آخرين استشهدوا في قصف الاحتلال على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، فيما استهدف الاحتلال منزلا في منطقة معن شرق المدينة".

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مدينة غزة، وجنوب حي الزيتون.