بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الهند

موسكو - (د ب أ)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلا من رئيسة الهند دروبادي مورمو، ورئيس وزرائها ناريندرا مودي، بمناسبة عيد استقلال الهند.

وقال بوتين، في برقية التهنئة، إن موسكو تولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع نيودلهي وتعتزم تطوير العلاقات بشكل أكبر، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "نولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بشكل خاص مع الهند، وإنني واثق من أن التنفيذ المتسق للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أعقاب محادثاتنا الأخيرة في موسكو سيسهم في مواصلة تطوير التعاون الروسي الهندي المتعدد الأوجه".

وقال الرئيس الروسي إن هذا بلا شك يلبي مصالح شعبي البلدين الصديقين ويتماشى مع توطيد الأمن والاستقرار الدوليين.

كما أعرب الرئيس بوتين عن تمنياته بالصحة الجيدة والنجاح لرئيسة الهند ورئيس وزرائها، وبالسعادة والرخاء لجميع المواطنين الهنود.