ترامب يتعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن "في يوم تنصيبي رئيسا للولايات المتحدة سأقوم بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ بلدنا".

وادّعى ترامب أن فوز نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس بالرئاسة سيتسبب في انهيار كبير للبورصة كما حدث في عام 1929.

واتهم ترامب، هاريس بمحاولة تدمير صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة، محذرا من أن إذا فازت هاريس سترتفع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق ومستويات المعيشة سترتفع.

وأكد ترامب، أنه سيخفض أسعار الطاقة والكهرباء بمقدار بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70%.

ولفت ترامب إلى أنه سيجعل الولايات المتحدة قوة عظمى مرة أخرى.

وأشار ترامب، إلى أنه في حال انتصرت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الجمهورية كاميلا هاريس فهذا يعني أن أمريكا انتهت، مضيفا "هاريس دمرت الحدود والاقتصاد".

وأكد ترامب أنه سيهزم هاريس ويستعيد البيت الأبيض في انتصار تاريخي، موضحا أنه بمجرد فوزه في الانتخابات سيقوم بتخفيض الأسعار بسرعة.

وشدد ترامب، على أنه سيهزم هاريس في المناظرة المقبلة، مشيرا إلى أن الديمقراطيين قد يدفعون بمرشح ثالث، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في المقدمة في استطلاعات الرأي رغم ما تفعله وسائل الإعلام المزيفة.