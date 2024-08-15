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إعلام عبري: مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن إسرائيل لن تنجح بالقضاء على حماس كليًا

10:31 ص الخميس 15 أغسطس 2024

حرب إسرائيل

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون قبيل بدء قمة الدوحة إن تحرير الأسرى ممكن من خلال المفاوضات فقط.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن شخصيات أمريكية رفيعة المستوى تقول إن إسرائيل لن تنجح في القضاء على حماس كليا.

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، إن إسرائيل حققت كل ما تستطيع تحقيقه على الصعيد العسكري في غزة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن احتمالات إضعاف حركة حماس تضاءلت بشكل أكبر، مؤكدين أن إسرائيل حاولت إلحاق الضرر بشبكة الأنفاق في غزة لكنها فشلت في تدميرها.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن شبكة الأنفاق أثبتت أنها أكبر مما توقعته إسرائيل وهي وسيلة فعالة لحماس، مشددين على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد الذي سيمكن إسرائيل من استعادة الأسرى.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، جولة حاسمة من مباحثات وقف إطلاق النار بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من مصر وقطر والولايات المتحدة.

بايدن الرئيس الأمريكي إسرائيل حماس
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