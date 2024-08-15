استقالة رئيسة جامعة كولومبيا بعد احتجاجات على تعاملها مع مظاهرات مناهضة للعدوان على غزة



وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رئيسة جامعة كولومبيا قدمت استقالتها بعد أشهر من الانتقادات والغضب الناتج عن تعاملها مع الاحتجاجات التي شهدها الحرم الجامعي ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. .

وجاءت استقالة رئيسة الجامعة بعد تزايد الضغوط عليها من مختلف الأطراف داخل الجامعة وخارجها. وشهدت الجامعة خلال الأشهر الماضية العديد من الفعاليات والمظاهرات التي نظمها الطلاب للمطالبة بموقف أكثر حزمًا ضد العدوان الإسرائيلي والدعوة إلى دعم حقوق الفلسطينيين.