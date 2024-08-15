إعلان

BBC

استقالة رئيسة جامعة كولومبيا بعد احتجاجات على تعاملها مع مظاهرات مناهضة للعدوان على غزة

04:14 ص الخميس 15 أغسطس 2024

جامعة كولومبيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


وكالات
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رئيسة جامعة كولومبيا قدمت استقالتها بعد أشهر من الانتقادات والغضب الناتج عن تعاملها مع الاحتجاجات التي شهدها الحرم الجامعي ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. .

وجاءت استقالة رئيسة الجامعة بعد تزايد الضغوط عليها من مختلف الأطراف داخل الجامعة وخارجها. وشهدت الجامعة خلال الأشهر الماضية العديد من الفعاليات والمظاهرات التي نظمها الطلاب للمطالبة بموقف أكثر حزمًا ضد العدوان الإسرائيلي والدعوة إلى دعم حقوق الفلسطينيين.

جامعة كولومبيا استقالة رئيسة جامعة كولومبيا مظاهرات مناهضة للعدوان على غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يناقش مع نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويحُثه على قبول صفقة تبادل المحتجزين

إعلان

إعلان

رابطة التجار: فتح باب استيراد السيارات أمام الوكلاء من اليوم
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة
حيثيات حريق "استوديو الأهرام".. أفراد الحماية غير مؤهلين للتعامل مع مخاطر النار ( مستند)
هيكلة الثانوية العامة.. موعد تطبيق النظام الجديد على طلاب المدارس