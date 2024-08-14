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مجلس الوزراء السوداني يجدد تمسك الحكومة بمخرجات اتفاق جدة

10:49 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام السوداني

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بورتسودان - (د ب أ)

جدد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، تمسكه بمخرجات اتفاق جده الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023 .

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام السوداني قال فى تصريح صحفى عقب الاجتماع "أن المجلس أمن على ما توصل إليه وفد حكومة السودان لمفاوضات جدة بين الجانب السودانى والأمريكي".

وأكد عبد القادر "انفتاح السودان لمخرجات جدة بما يحقق عزة المواطن السوداني وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وكانت المحادثات التي ترعاها الرياض وواشنطن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أسفرت في 11 مايو 2023 عن أول اتفاق في جدة السعودية بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين والخروج من الأعيان المدنية، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الطرفين، ما دفع الوسيطين لتعليق المفاوضات.

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