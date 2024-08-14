الدفاع البريطانية: يمكن للقوات الأوكرانية استخدام أسلحتنا لضرب روسيا

وكالات

قالت مجلة "ذا تايمز" نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه يمكن للقوات الأوكرانية استخدام الأسلحة البريطانية داخل روسيا.

لكن الدفاع البريطانية، أشارت إلى أنه لا يمكن استخدام صواريخ "ستورم شادو" طويلة المدى فقط، لاستهداف العمق الروسي.

وأكدت الدفاع البريطانية أن موقفها لم يتغير عن موقف الحكومة السابقة، مشددة على أن أوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية "غير القانونية"، موضحة أن "هذا لا يمنع العمليات داخل روسيا".

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، إنه سمح خلال ولايته لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا باستخدام أي نوعية من الأسلحة البريطانية عدا صواريخ "ستورم شادو".