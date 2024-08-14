رئيس الوزراء العراقي يحذر من العبث بأمن بلاده

بغداد - (د ب أ)

حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، من "السماح لأي طرف بالعبث بأمن البلد ونعمل من أجل العراق والعراقيين بكل أطيافهم ومكوناتهم".

وقال السوداني خلال حضوره الصلاة المشتركة التي أقامتها البطريركية الكلدانية في كنيسة القديس يوسف الكلدانية وسط بغداد من أجل وقف العدوان على غزّة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة أن "موقف الحكومة ثابت تجاه الأحداث التي تهدد المنطقة بانتشار الحروب والصراعات، وهو نابع من كل أطياف العراقيين، وعبرت عنه مراجع الدين والتجمعات الشعبية والحكومية".

وشدد رئيس الحكومة العراقية على أن "هذه المنطقة كانت مهداً للديانات السماوية التي أرست قيم ومبادئ التسامح، وأعلت من قيمة الإنسان، الذي يُستباح دمه يومياً في غزة والأراضي الفلسطينية من حكومة الاحتلال التي استباحت كل شيء وضربت كل القيم والاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط".

وذكر أن "ما يحدث في غزة هو شرعنة لشريعة الغاب واستهداف للإنسان في كل مكان واليوم نحن أحوج ما نكون إلى خطاب رجال الدين وما فيه من توجه أخلاقي ونحن متضامنون مع فلسطين التي تمثل قضية العراق الجوهرية، ونرفض العدوان الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم".

وقال السوداني "منذ أيام العدوان الأولى حذرنا من مغبة توسعة الصراع، وهو ما حصل اليوم بسبب خروقات حكومة الاحتلال، ومساعينا مستمرة مع الأصدقاء لوقف هذا العدوان على غزة".

وأكد "منذ عشرة أشهر، مازالت عمليات القتل والدمار والتخريب تستهدف الأبرياء العزّل من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، ودور العبادة والكنائس والجوامع والمستشفيات والمدارس، في بقعة أرض صغيرة تضم أكثر من مليوني إنسان وما يُؤسف له حدوث هذا الإستهداف الممنهج والإبادة الجماعية مع صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي أمام خروقات حكومة الإحتلال".