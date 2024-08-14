القضاء التونسي يأمر بسجن مغني راب مرشح للرئاسة

تونس - (د ب أ)

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية كريم الغربي، مغني الراب المعروف باسم "كادوريم"، مدة أربع سنوات بتهمة شراء تزكيات شعبية.

وأصدرت المحكمة أيضا خطية مالية ضد كادوريم بخمسة آلاف دينار (1600 دولار أمريكي) مع حرمانه من حق الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة، وفق ما نقلت اليوم وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقال متحدث باسم المحكمة في جندوبة إن مسؤولا محليا وامرأة متورطين في القضية صدرت ضدهما عقوبات بسجن الأول مدة عام وغرامة مالية بألف دينار، وسجن الثانية أربع سنوات مع غرامة مالية خمسة آلاف دينار.

ويعيش "كادوريم" وهو صهر سابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت ثورة 2011 بحكمه، خارج تونس بينما تعد المرأة المتهمة هاربة، بحسب السلطات القضائية.

وكان القضاء أصدر في وقت سابق أحكاما عاجلة ضد مرشحين للرئاسة، من بينهم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بسبب مخالفات قانونية في جمع التزكيات من الناخبين، مع حرمانهم من حق الترشح مدى الحياة.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السبت الماضي قبول ملفات ثلاثة مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد المرشح بقوة لولاية ثانية.

ورفضت الهيئة ملفات 14 مرشحا لعدم استكمال وثائق رسمية، وتتهم المعارضة السلطات بتحريك القضاء للتضييق على المرشحين المنافسين للرئيس سعيد.